Джей Джей Редик — о «Лейкерс»: мне неловко, нам всем неловко. Не чувствую, что мы едины

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о разгромном поражении своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (93:134).

«Мне неловко. Нам всем неловко. Это не игра — я думал, что мы ведём настоящую борьбу, демонстрируем профессионализм. Я принимаю на себя ответственность, но мне нужно, чтобы ответственность была и на площадке. Сейчас я не чувствую, что мы едины», — сказал Редик в послематчевом интервью.

Отметим, что для «Лейкерс» это уже 10-е поражение в нынешнем сезоне. На счету «озёрников» 12 побед. Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт с «Атлантой Хоукс», он состоится 7 декабря. Начало игры — в 3:30 мск.

Великолепная атмосфера в «Лейкерс»: