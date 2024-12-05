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Джей Джей Редик — о «Лейкерс»: мне неловко, нам всем неловко. Не чувствую, что мы едины

Джей Джей Редик — о «Лейкерс»: мне неловко, нам всем неловко. Не чувствую, что мы едины
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о разгромном поражении своей команды в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (93:134).

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

«Мне неловко. Нам всем неловко. Это не игра — я думал, что мы ведём настоящую борьбу, демонстрируем профессионализм. Я принимаю на себя ответственность, но мне нужно, чтобы ответственность была и на площадке. Сейчас я не чувствую, что мы едины», — сказал Редик в послематчевом интервью.

Отметим, что для «Лейкерс» это уже 10-е поражение в нынешнем сезоне. На счету «озёрников» 12 побед. Следующий матч «Лос-Анджелес» проведёт с «Атлантой Хоукс», он состоится 7 декабря. Начало игры — в 3:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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