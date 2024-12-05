Мэджик Джонсон: мне стыдно за «Лейкерс»

Сегодня, 5 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:93 в пользу домашней команды.

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион лиги Мэджик Джонсон высказался по поводу выступления «Лейкерс» в проигранной встрече.

«Мне стыдно за «Лейкерс». На конец третьей четверти они уступали «Майами Хит» со счётом 72:105, отставая на 32 очка», — написал Джонсон в своей социальной сети.

Ранее главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик высказался о разгромном поражении своей команды, заявив, что ему неловко.

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