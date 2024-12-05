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«Им нужно заехать за бургерами». Джеймс Уорти — о поражении «Лейкерс» от «Майами»

«Им нужно заехать за бургерами». Джеймс Уорти — о поражении «Лейкерс» от «Майами»
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Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Уорти раскритиковал игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в проигранном матче регулярного сезона с «Майами Хит» (93:134).

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

«Им нужно сесть на автобус сегодня вечером, заехать за бургерами в White Castle и рвануть в Атланту. Им стоит хорошенько подумать о том, кто они есть и что им делать дальше, потому что то, что они творят сейчас, даже рядом не стоит с настоящим баскетболом «Лейкерс». Абсолютно никак», — сказал Уорти в эфире телеканала Spectrum.

Ранее Мэджик Джонсон высказался по поводу выступления «Лейкерс» в проигранной встрече.

Слова Джонсона:
Мэджик Джонсон: мне стыдно за «Лейкерс»

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

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Новости. Баскетбол
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