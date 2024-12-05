«Им нужно заехать за бургерами». Джеймс Уорти — о поражении «Лейкерс» от «Майами»

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Уорти раскритиковал игру «Лос-Анджелес Лейкерс» в проигранном матче регулярного сезона с «Майами Хит» (93:134).

«Им нужно сесть на автобус сегодня вечером, заехать за бургерами в White Castle и рвануть в Атланту. Им стоит хорошенько подумать о том, кто они есть и что им делать дальше, потому что то, что они творят сейчас, даже рядом не стоит с настоящим баскетболом «Лейкерс». Абсолютно никак», — сказал Уорти в эфире телеканала Spectrum.

Ранее Мэджик Джонсон высказался по поводу выступления «Лейкерс» в проигранной встрече.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: