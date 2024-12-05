Видео: игроки «Лейкерс» медленно возвращаются в защиту во время атаки соперника

Сегодня, 5 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:93 в пользу домашней команды.
В завершающие минуты третьей четверти баскетболисты «Лейкерс» выбрали пеший возврат в защиту, когда «Майами» стремительно переходил в атаку, что позволило хозяевам площадки заработать лёгкие очки.
Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.
Великолепная атмосфера в «Лейкерс»: