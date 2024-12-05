Леброн Джеймс вышел на седьмое место в истории НБА по трёхочковым броскам

Сегодня, 5 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:93 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи обошёл Кайла Корвера (2450) и занял чистое седьмое место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Отметим, что ближайшим преследователем для Джеймса стал Клэй Томпсон, на счету которого 2531 попадание из-за дуги. В топ-3 находятся Стефен Карри (3814), Джеймс Харден (3007) и Рэй Аллен (2973).

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