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Леброн Джеймс вышел на седьмое место в истории НБА по трёхочковым броскам

Леброн Джеймс вышел на седьмое место в истории НБА по трёхочковым броскам
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Сегодня, 5 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:93 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время встречи обошёл Кайла Корвера (2450) и занял чистое седьмое место в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Отметим, что ближайшим преследователем для Джеймса стал Клэй Томпсон, на счету которого 2531 попадание из-за дуги. В топ-3 находятся Стефен Карри (3814), Джеймс Харден (3007) и Рэй Аллен (2973).

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