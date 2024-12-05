Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 5 декабря 2024, счет 80:108, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Миннесота» разгромила в гостях «Клипперс» с разницей в 28 очков
Комментарии

В ночь с 4 на 5 декабря мск на арене «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали крупную победу со счётом 108:80.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
80 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 18, Джонс - 14, Коффи - 12, Флауэрс - 9, Миллер - 8, Харден - 5, Кристи - 5, Зубац - 4, Джонс - 3, Данн - 2, Бамба, Батюм
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 20, Эдвардс - 16, Майнотт - 13, Макдэниелс - 11, Конли - 11, Гарза - 10, Александер-Уолкер - 8, Гобер - 8, Рид - 4, Дивинченцо - 3, Дозьер - 3, Никс - 1, Шеннон

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, на счету которого 20 очков, четыре подбора и четыре ассиста. У «Клипперс» самым продуктивным стал разыгрывающий защитник Бонс Хиланд — 18 очков, четыре подбора и два результативных паса.

«Тимбервулвз» одержали третью победу кряду после серии из четырёх поражений и поднялись в зону плей-ин Западной конференции — на 10-е место.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Лейкерс» разгромно проиграли «Миннесоте». Леброн набрал всего 10 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android