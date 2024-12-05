«Миннесота» разгромила в гостях «Клипперс» с разницей в 28 очков

В ночь с 4 на 5 декабря мск на арене «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали крупную победу со счётом 108:80.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, на счету которого 20 очков, четыре подбора и четыре ассиста. У «Клипперс» самым продуктивным стал разыгрывающий защитник Бонс Хиланд — 18 очков, четыре подбора и два результативных паса.

«Тимбервулвз» одержали третью победу кряду после серии из четырёх поражений и поднялись в зону плей-ин Западной конференции — на 10-е место.