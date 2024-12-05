Единая лига: расписание матчей 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, пройдут матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Единой лиги 5 декабря:

18:00 мск. БК «Самара» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК Самара Самарская область Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.