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Единая лига: расписание матчей 5 декабря

Единая лига: расписание матчей 5 декабря
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Сегодня, 5 декабря, пройдут матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности будет проведён один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей, запланированных на сегодня.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Расписание матчей Единой лиги 5 декабря:

18:00 мск. БК «Самара» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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