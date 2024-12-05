Серия «Лейкерс» с Редиком во главе хуже, чем с экс-тренером Хэмом в прошлом сезоне

Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после 22 игр под руководством главного тренера и бывшей звезды североамериканской лиги Джей Джей Редика обладает серией побед и поражений хуже, чем при предыдущем руководителе команды Дарвине Хэме.

В нынешнем сезоне-2024/2025, который является дебютным для Редика в роли главного тренера, на счету «озёрников» 12 побед и 10 поражений. При Дарвине Хэме в сезоне-2023/2024 у «Лейкерс» было 13 выигранных и девять проигранных встреч за первые 22 матча сезона.

На данный момент «озёрники» занимают девятое место в Западной конференции, находясь в зоне плей-ин. Минувшей ночью они уступили «Майами Хит» со счётом 93:134.