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Серия «Лейкерс» с Редиком во главе хуже, чем с экс-тренером Хэмом в прошлом сезоне

Серия «Лейкерс» с Редиком во главе хуже, чем с экс-тренером Хэмом в прошлом сезоне
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Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после 22 игр под руководством главного тренера и бывшей звезды североамериканской лиги Джей Джей Редика обладает серией побед и поражений хуже, чем при предыдущем руководителе команды Дарвине Хэме.

В нынешнем сезоне-2024/2025, который является дебютным для Редика в роли главного тренера, на счету «озёрников» 12 побед и 10 поражений. При Дарвине Хэме в сезоне-2023/2024 у «Лейкерс» было 13 выигранных и девять проигранных встреч за первые 22 матча сезона.

На данный момент «озёрники» занимают девятое место в Западной конференции, находясь в зоне плей-ин. Минувшей ночью они уступили «Майами Хит» со счётом 93:134.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис
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