Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сегодняшнее поражение от «Майами» стало для «Лейкерс» крупнейшим в сезоне

Сегодняшнее поражение от «Майами» стало для «Лейкерс» крупнейшим в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 134:93. Это поражение с разницей в 41 очко стало для «озёрников» крупнейшим в сезоне-2024/2025.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

Для «Лейкерс» это уже 10-е поражение в нынешнем сезоне. На счету «озёрников» 12 побед.

Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» после 22 игр под руководством Джей Джей Редика обладает серией побед и поражений хуже, чем при предыдущем руководителе команды Дарвине Хэме.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции, находясь в зоне плей-ин. Следующий матч «Лейкерс» проведут с «Атлантой Хоукс», он состоится 7 декабря. Начало игры — в 3:30 мск.

Материалы по теме
29 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» от разгромного поражения в матче с «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android