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Сегодняшнее поражение от «Майами» стало для «Лейкерс» крупнейшим в сезоне

Сегодня, 5 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 134:93. Это поражение с разницей в 41 очко стало для «озёрников» крупнейшим в сезоне-2024/2025.

Для «Лейкерс» это уже 10-е поражение в нынешнем сезоне. На счету «озёрников» 12 побед.

Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» после 22 игр под руководством Джей Джей Редика обладает серией побед и поражений хуже, чем при предыдущем руководителе команды Дарвине Хэме.

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции, находясь в зоне плей-ин. Следующий матч «Лейкерс» проведут с «Атлантой Хоукс», он состоится 7 декабря. Начало игры — в 3:30 мск.