«Лос-Анджелес Лейкерс» главный претендент на подписание звезды «Пеликанс» — букмекеры

Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» является главным претендентом на обмен 27-летнего игрока, выступающего за команду североамериканской лиги «Нью-Орлеан Пеликанс», Брэндона Ингрэма, сообщила беттинг-компания Bovada.

Фавориты в борьбе приобретение Ингрэма по версии Bovada:

1. «Лос-Анджелес Лейкерс» +400.

2. «Майами Хит» +500.

3. «Лос-Анджелес Клипперс» +600.

4. «Атланта Хоукс» +750.

5. «Голден Стэйт Уорриорз» +800.

Брэндон Ингрэм был выбран на драфте НБА 2016 года под общим вторым номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». 6 июля 2019 года был обменян вместе с Лонзо Боллом, Джошем Хартом и тремя пиками первого раунда драфта в «Нью-Орлеан Пеликанс» на Энтони Дэвиса.