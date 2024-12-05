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«Лос-Анджелес Лейкерс» главный претендент на подписание звезды «Пеликанс» — букмекеры

«Лос-Анджелес Лейкерс» главный претендент на подписание звезды «Пеликанс» — букмекеры
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Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» является главным претендентом на обмен 27-летнего игрока, выступающего за команду североамериканской лиги «Нью-Орлеан Пеликанс», Брэндона Ингрэма, сообщила беттинг-компания Bovada.

Фавориты в борьбе приобретение Ингрэма по версии Bovada:

1. «Лос-Анджелес Лейкерс» +400.
2. «Майами Хит» +500.
3. «Лос-Анджелес Клипперс» +600.
4. «Атланта Хоукс» +750.
5. «Голден Стэйт Уорриорз» +800.

Брэндон Ингрэм был выбран на драфте НБА 2016 года под общим вторым номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». 6 июля 2019 года был обменян вместе с Лонзо Боллом, Джошем Хартом и тремя пиками первого раунда драфта в «Нью-Орлеан Пеликанс» на Энтони Дэвиса.

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