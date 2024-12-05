Расписание матчей Евролиги 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 5 декабря:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Анадолу Эфес»;

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Барселона»;

22:30 мск — «Партизан» — «Панатинаикос»;

22:30 мск — «Бавария» — «Баскония»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Фенербахче».

Лидером Евролиги после проведённых 13 матчей является французский «Париж», у которого 10 побед и три поражения, а также серия из девяти выигранных встреч.