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Евролига — расписание — 5 декабря

Расписание матчей Евролиги 5 декабря
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Сегодня, 5 декабря, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием каждой из этих встреч.

Расписание Евролиги на 5 декабря:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Анадолу Эфес»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Барселона»;
22:30 мск — «Партизан» — «Панатинаикос»;
22:30 мск — «Бавария» — «Баскония»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Фенербахче».

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Евролиги после проведённых 13 матчей является французский «Париж», у которого 10 побед и три поражения, а также серия из девяти выигранных встреч.

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