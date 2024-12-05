Бывший игрок «Милуоки» Патрик Беверли высказался о форме Зайона Уильямсона

36-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за израильский клуб «Хапоэль», Патрик Беверли высказался о физической форме тяжёлого форварда и одного из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«Быть профессионалом — значит правильно питаться, заботиться о своём теле… Новому поколению требуется пять лет, чтобы понять это… Зайон Уильямсон не неудачник, но он не реализует свой потенциал», — сказал Беверли в своём подксате Pat Bev Pod.

Напомним, Зайон Уильямсон получил растяжение подколенного сухожилия 8 ноября и изначально сообщалось, что он будет повторно обследован через несколько недель. Повторное обследование показало, что травма тяжелее, чем первоначально полагал персонал «Нью-Орлеан Пеликанс». По последним данным, он даже близко не находится к возвращению в игру после травмы.