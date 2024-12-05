Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В НБА обновили рейтинг лучших новичков сезона-2024/2025

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 5 декабря опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание «Лучший новичок» в сезоне-2024/2025. C прошлой недели в рейтинге одно изменение — новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт потерял четвёртую строчку.

Рейтинг претендентов «Новичок года» на 5 декабря 2024 года:

1. Джаред МакКейн («Филадельфия Сиксерс»).

2. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»).

3. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»).

4. Закари Рисашер («Атланта Хоукс»).

5. Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»).

6. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).

7. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).

8. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»).

9. Баб Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).

10. Тристан Да Силва («Орландо Мэджик»).