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В НБА обновили рейтинг лучших новичков сезона-2024/2025

В НБА обновили рейтинг лучших новичков сезона-2024/2025
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 5 декабря опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание «Лучший новичок» в сезоне-2024/2025. C прошлой недели в рейтинге одно изменение — новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт потерял четвёртую строчку.

Рейтинг претендентов «Новичок года» на 5 декабря 2024 года:

1. Джаред МакКейн («Филадельфия Сиксерс»).
2. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»).
3. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»).
4. Закари Рисашер («Атланта Хоукс»).
5. Далтон Кнехт («Лос-Анджелес Лейкерс»).
6. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).
8. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»).
9. Баб Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).
10. Тристан Да Силва («Орландо Мэджик»).

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