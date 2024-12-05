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Журналист высказался по поводу отказа Моранта от слэм-данков

Журналист высказался по поводу отказа Моранта от слэм-данков
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Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст заявил, что звёздный защитник клуба НБА «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант должен просто грамотно выбирать моменты для данков, а не отказываться от них.

Слэм-данк — вид забивания в баскетболе (а также стритболе), при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный — в два очка. В баскетболе 3х3 и стритболе — в одно.

«Когда ты убегаешь в быстрый отрыв и у тебя есть возможность исполнить данк и ты можешь немного подарить эмоций себе, команде и зрителям, то почему бы его и не исполнить?» — сказал Уиндхорст в эфире канала ESPN.

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