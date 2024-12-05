Журналистка назвала причину, почему Матч всех звёзд НБА — непривлекательное мероприятие

Известная североамериканская журналистка Рэйчел Николс предположила, почему Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лишился какой-либо значимости для баскетболистов.

«На мой взгляд, с текущим форматом звёздного уикенда НБА любые попытки что-то изменить вряд ли дадут значимый результат, если сама структура не претерпит серьёзных изменений. Сам матч давно утратил статус главного события. Игроки обычно приезжают в четверг, а весь уикенд превращается в платформу для мероприятий спонсоров с участием звёзд.

К воскресенью у многих игроков уже готовы частные самолёты, чтобы сразу после игры улететь домой. Я пыталась брать интервью у игроков после матча, но это почти бессмысленно. Они просто не вовлечены в процесс. Если никто не подгоняет их крикнуть: «Эй, вернись в защиту!» или трибуны не взрываются аплодисментами за классные моменты, они не чувствуют нужной энергии.

Атмосфера на матче больше напоминает тихую церковную службу. Пока это не изменится, я сомневаюсь, что удастся добиться желаемого результата», — сказала Николс в эфире The Ringer NBA Show.