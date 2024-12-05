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«Лейкерс» имеют худшую совокупную разницу в очках за всю историю клуба

«Лейкерс» имеют худшую совокупную разницу в очках за всю историю клуба
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17-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет на данный момент худшую совокупную разницу в набранных/пропущенных очках по ходу сезона за всю историю франшизы.

После поражения от «Майами Хит» со счетом 93:134 в состоявшемся сегодня, 5 декабря, матче регулярного сезона НБА показатель «озёрников» в сезоне-2024/2025 составляет -70 очков. Предыдущий худший показатель «Лейкерс» составлял -67 очков (дважды в сезоне-2016/2017).

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент имеет 10 поражений в нынешнем сезоне при 12 победах. На данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в Западной конференции, находясь в зоне плей-ин. Следующий матч «озёрники» проведут с «Атлантой Хоукс», он состоится 7 декабря. Начало игры — в 3:30 мск.

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