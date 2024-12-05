«Лейкерс» имеют худшую совокупную разницу в очках за всю историю клуба

17-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет на данный момент худшую совокупную разницу в набранных/пропущенных очках по ходу сезона за всю историю франшизы.

После поражения от «Майами Хит» со счетом 93:134 в состоявшемся сегодня, 5 декабря, матче регулярного сезона НБА показатель «озёрников» в сезоне-2024/2025 составляет -70 очков. Предыдущий худший показатель «Лейкерс» составлял -67 очков (дважды в сезоне-2016/2017).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент имеет 10 поражений в нынешнем сезоне при 12 победах. На данный момент «Лейкерс» занимают девятое место в Западной конференции, находясь в зоне плей-ин. Следующий матч «озёрники» проведут с «Атлантой Хоукс», он состоится 7 декабря. Начало игры — в 3:30 мск.