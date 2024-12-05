Энтони Дэвис отреагировал на разгромное поражение «Лейкерс» от «Майами»
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Сегодня, 5 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:93 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис
Тяжёлый форвард и один из лидеров «Лейкерс» Энтони Дэвис отреагировал на разгромное поражение своей команды.
«Мы не можем разъединяться. Нам нужно оставаться вместе как команда и следить за тем, чтобы это не стало чем-то, чего мы не ожидаем», — сказал Дэвис в послематчевом интервью.
Фанаты перепутали Кристиана Вуда с Энтони Дэвисом:
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