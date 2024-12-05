Энтони Дэвис отреагировал на разгромное поражение «Лейкерс» от «Майами»

Сегодня, 5 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 134:93 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Лейкерс» Энтони Дэвис отреагировал на разгромное поражение своей команды.

«Мы не можем разъединяться. Нам нужно оставаться вместе как команда и следить за тем, чтобы это не стало чем-то, чего мы не ожидаем», — сказал Дэвис в послематчевом интервью.

Фанаты перепутали Кристиана Вуда с Энтони Дэвисом: