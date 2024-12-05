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Билеты на матч НБА стоили дешевле, чем на игру ЦСКА-2

Билеты на матч НБА стоили дешевле, чем на игру ЦСКА-2
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Билеты на домашнюю игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) команды «Филадельфия Сиксерс» с коллективом «Орландо Мэджик» продавались по рекордно низкой цене из-за уровня выступления «Сиксерс» в сезоне-2024/2025.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
102 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 24, Макси - 16, Убре - 15, Ябуселе - 15, Мартин - 11, Каунсил - 9, Мартин - 9, Джексон - 3, Эдвардс, Нэнс, Гордон, Бона
Орландо Мэджик: Вагнер - 35, Саггс - 17, Айзек - 14, Блэк - 10, Вагнер - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Битадзе - 6, Да Силва - 5, Картер - 2, Хьюстан, Джозеф, Ховард, Энтони

Цена билетов на игру в Филадельфии начиналась всего лишь от $ 2. Переводя на действующий курс доллара сейчас — приблизительно 208 рублей. Для примера, стоимость билетов на ближайшую домашнюю игру ЦСКА-2, которая состоится в Москве с «Енисеем» 11 декабря, стартует от 300 рублей.

«Филадельфия» уступила «Орландо» со счётом 102:106. После 20 проведённых матчей команда «Филадельфия Сиксерс» занимает предпоследнее, 14-е место в Восточной конференции, четырежды одержав победу при 16 поражениях.

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