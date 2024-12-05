Билеты на матч НБА стоили дешевле, чем на игру ЦСКА-2

Билеты на домашнюю игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) команды «Филадельфия Сиксерс» с коллективом «Орландо Мэджик» продавались по рекордно низкой цене из-за уровня выступления «Сиксерс» в сезоне-2024/2025.

Цена билетов на игру в Филадельфии начиналась всего лишь от $ 2. Переводя на действующий курс доллара сейчас — приблизительно 208 рублей. Для примера, стоимость билетов на ближайшую домашнюю игру ЦСКА-2, которая состоится в Москве с «Енисеем» 11 декабря, стартует от 300 рублей.

«Филадельфия» уступила «Орландо» со счётом 102:106. После 20 проведённых матчей команда «Филадельфия Сиксерс» занимает предпоследнее, 14-е место в Восточной конференции, четырежды одержав победу при 16 поражениях.