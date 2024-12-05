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Патрик Беверли назвал причины снижения зрительской аудитории НБА

Патрик Беверли назвал причины снижения зрительской аудитории НБА
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36-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за израильский клуб «Хапоэль», Патрик Беверли назвал пять причин снижения зрительской аудитории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Первая причина — это [американский] футбол. Когда идёт футбольный сезон, то футбол рулит.

Второе: травмы. Вы не получаете лучший продукт на площадке. Но это невозможно контролировать.

Третье: соцсети. Вы можете следить за игрой, не смотря её.

Четвёртое: нынешняя манера игры. Многим не нравится такое количество трёхочковых бросков.

Пятое: популярность игроков. Когда играл Кармело Энтони, он был популярен. Сейчас все популярны. Одни и те же люди подписаны на одних и тех же игроков», — сказал Беверли в своём подксате Pat Bev Pod.

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