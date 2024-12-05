Алексея Шведа могут отчислить из «Шаньси Лунгс» — источник

35-летний звёздный российский разыгрывающий защитник Алексей Швед может быть отчислен из состава клуба Китайской баскетбольной ассоциации (СВА) «Шаньси Лунгс», сообщил телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на китайского журналиста Цзяннань Чэна.

«Швед в ближайшее время будет выведен «Шаньси» из состава. Основная причина — скорое возвращение в строй сенегальского бигмена Ибраимы Фалля Файе, получившего травму в октябре. Именно его Алексей и заменил в заявке «Шаньси» месяц назад. Травма сенегальца оказалась не такой серьёзной, как предполагалось поначалу», — говорится в сообщении.

Регламент СВА предполагает, что в заявке команд может находиться всего четыре легионера. За пять матчей в составе клуба Алексей набирал в среднем 6,4 очка, делал 2,4 подбора и 4,4 передачи за игру.