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Майкл Джордан представил свой новый частный самолёт Gulfstream G650ER

Майкл Джордан представил свой новый частный самолёт Gulfstream G650ER
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации, шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан представил публике свой новый бизнес-джет Gulfstream G650ER. Об этом сообщает Simple Flying.

Ранее Джордан летал на Gulfstream G550. Однако недавно Джордан представил свой новейший самолёт Gulfstream G650ER. Он зарегистрирован под номером N236MJ. По данным JetSpy, этот самолёт был произведён в начале этого года и имеет серийный номер 6579.

С тех пор, как Джордан получил новый самолёт, он совершил на нём 32 полёта, налетав 54 часа. Этот самолёт чаще всего посещал следующие аэропорты: Уэст-Палм-Бич (Флорида), Шарлотт (Северная Каролина) и Конкорд (Северная Каролина).

Модель G650ER — одна из самых популярных в линейке бизнес-джетов Gulfstream. Этот самолёт был флагманской моделью Gulfstream в течение многих лет до недавней сертификации Gulfstream G700. G650 был впервые официально представлен в декабре 2012 года.

Этот сверхдальнемагистральный самолёт является одним из самых роскошных бизнес-джетов на рынке. Он имеет длинный салон, который может вместить от 11 до 18 пассажиров, в зависимости от конфигурации.

Серия G650 оснащена двумя турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce BR725, каждый из которых обеспечивает тягу почти в 17 000 фунтов.

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