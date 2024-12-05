Редик высказался о Леброне и Дэвисе после разгромного поражения «Лейкерс» от «Майами»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о лидерах калифорнийской команды Леброне Джеймсе и Энтони Дэвисе после разгромного поражения в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (93:134).

«Утром я отлично поговорил с Джеймсом — как и всегда, кстати. Я попросил его подбодрить своих партнёров по команде, потому что он тот человек, который умеет вдохновлять. Ему это действительно по душе, и я хочу, чтобы он использовал свои сильные стороны.

Что касается Энтони Дэвиса, он сейчас явно не в той форме, что была в начале сезона, и видно, как сильно он этим расстроен. Но я уверен, что он справится. У меня нет в этом никаких сомнений», — рассказал Редик во время пресс-конференции.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: