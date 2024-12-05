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Редик высказался о Леброне и Дэвисе после разгромного поражения «Лейкерс» от «Майами»

Редик высказался о Леброне и Дэвисе после разгромного поражения «Лейкерс» от «Майами»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о лидерах калифорнийской команды Леброне Джеймсе и Энтони Дэвисе после разгромного поражения в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (93:134).

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

«Утром я отлично поговорил с Джеймсом — как и всегда, кстати. Я попросил его подбодрить своих партнёров по команде, потому что он тот человек, который умеет вдохновлять. Ему это действительно по душе, и я хочу, чтобы он использовал свои сильные стороны.

Что касается Энтони Дэвиса, он сейчас явно не в той форме, что была в начале сезона, и видно, как сильно он этим расстроен. Но я уверен, что он справится. У меня нет в этом никаких сомнений», — рассказал Редик во время пресс-конференции.

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Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем:

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