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Скаут — о Дёмине: один из самых уникальных игроков за последнее время

Скаут — о Дёмине: один из самых уникальных игроков за последнее время
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Американский баскетбольный скаут Арман Йович прокомментировал уровень выступлений российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA.

«BYU находится сейчас на самом сложном этапе соревнований, у Егора были заметные проблемы с физической подготовкой, особенно в игре с университетом Провиденс, но в своих предыдущих двух выступлениях он всё ещё находил эффективные способы вовлечь свою команду и самого себя, просто из-за этой роли на него будет оказываться большое давление.

У него был хороший старт, и, хотя в «Большой двадцатке» ему будет только тяжелее, его чтение игры, навыки и креативность проявились в полной мере, он, несомненно, один из самых уникальных игроков, которых мы видели за последнее время.

Он отлично стартовал в этом году, так что очень трудно сказать, что Егор разочаровал, в основном он показывает хорошие выступления в этом сезоне», — написал Йович в социальной сети Х (ранее Twitter).

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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