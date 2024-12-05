Лука Банки покинет «Виртус», названы кандидаты на замену

Лука Банки намерен покинуть пост главного тренера итальянского клуба «Виртус» Болонья.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщает, что после тяжёлого поражения от берлинской «Альбы» в 13-м туре Евролиги Лука Банки сообщил команде в раздевалке после игры, что уходит в отставку. Руководство «Виртуса» планирует провести встречу, чтобы определиться с кандидатурой его преемника.

Издание BasketNews со ссылкой на свои источники сообщает, что основным кандидатом на пост тренера «Виртуса» является бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович, который расстался с БК «Монако» в начале этого сезона. Руководство клуба также рассматривает кандидатуру Саши Джорджевича, который тренировал «Виртус» с 2019 по 2021 год.

С двумя победами и 11 поражениями «Виртус» занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги.