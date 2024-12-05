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Лука Банки покинет «Виртус», названы кандидаты на замену

Лука Банки покинет «Виртус», названы кандидаты на замену
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Лука Банки намерен покинуть пост главного тренера итальянского клуба «Виртус» Болонья.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщает, что после тяжёлого поражения от берлинской «Альбы» в 13-м туре Евролиги Лука Банки сообщил команде в раздевалке после игры, что уходит в отставку. Руководство «Виртуса» планирует провести встречу, чтобы определиться с кандидатурой его преемника.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
88 : 90
ОТ
Альба
Берлин, Германия
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Рапикве, Маккормак, Уильямс

Издание BasketNews со ссылкой на свои источники сообщает, что основным кандидатом на пост тренера «Виртуса» является бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович, который расстался с БК «Монако» в начале этого сезона. Руководство клуба также рассматривает кандидатуру Саши Джорджевича, который тренировал «Виртус» с 2019 по 2021 год.

С двумя победами и 11 поражениями «Виртус» занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги.

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