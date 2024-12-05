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Порзингис — о Брауне: один из лучших игроков в лиге

Порзингис — о Брауне: один из лучших игроков в лиге
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29-летний латвийский баскетболист, играющий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», Кристапс Порзингис комплиментарно оценил навыки своего партнёра — звёздного защитника и MVP финала 2024 года Джейлена Брауна.

«Когда Джейлен так замотивирован, как сейчас, то он, на мой взгляд, один из лучших игроков в лиге», — сказал Порзингис на конференции после победной игры с «Детройт Пистонс» (130:120).

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
130 : 120
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 28, Порзингис - 26, Хозер - 20, Притчард - 19, Уайт - 14, Хорфорд - 14, Корнет - 9, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман, Кета
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 27, Бисли - 23, Сассер - 12, Айви - 11, Холланд - 7, Дюрен - 5, Фонтеккио - 4, Хардуэй-младший - 2, Стюарт - 2, Рид, Суидер, Мур, Уильямс

После 22 проведённых игр в сезоне-2024/2025 коллектив «Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции, имея на своём счету 18 побед и четыре поражения. В прошлом сезоне «Бостон» завоевал чемпионский титул.

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