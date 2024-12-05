Порзингис — о Брауне: один из лучших игроков в лиге

29-летний латвийский баскетболист, играющий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», Кристапс Порзингис комплиментарно оценил навыки своего партнёра — звёздного защитника и MVP финала 2024 года Джейлена Брауна.

«Когда Джейлен так замотивирован, как сейчас, то он, на мой взгляд, один из лучших игроков в лиге», — сказал Порзингис на конференции после победной игры с «Детройт Пистонс» (130:120).

После 22 проведённых игр в сезоне-2024/2025 коллектив «Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции, имея на своём счету 18 побед и четыре поражения. В прошлом сезоне «Бостон» завоевал чемпионский титул.