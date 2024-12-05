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Звезда WNBA Риз встретилась с Рианной и обсудила возможность спеть вместе

Звезда WNBA Риз встретилась с Рианной и обсудила возможность спеть вместе
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22-летняя американская баскетболистка, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» на позиции форварда, Энджел Риз встретилась с популярной певицей Робин Рианной Фенти, известной под именем Рианна, и обсудила возможное сотрудничество в музыкальной индустрии.

Энджел Риз. Однажды я хочу поработать с тобой вместе над песней!

Рианна. Так давай сделаем это… я всегда готова!

Риз была выбрана на драфте WNBA 2024 года под седьмым номером. По ходу сезона Риз побила рекорд лиги по продолжительности серии дабл-даблов среди новичков WNBA, принося своей команде минимум 10 очков и 10 подборов в семи играх подряд, а в дальнейшем довела серию таких матчей до 13, установив новый рекорд лиги среди всех игроков. Также Энджел Риз является рекордсменкой по общему количеству подборов за игровой сезон.

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