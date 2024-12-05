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«Не тот случай». Издание из США поддержало Егора Дёмина после его неудачного выступления

«Не тот случай». Издание из США поддержало Егора Дёмина после его неудачного выступления
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Спортивное издание FanSided поделилось мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, после поражения от университета Провиденс (64:83).

«Он с лёгкостью хирурга разобрался с соперниками, находящимися на дне, демонстрируя более высокий уровень результативности, чем ожидалось изначально. Он соответствует требованиям каждой команды НБА — разыгрывающий ростом в 206 см, обладающий высокой скоростью принятия решений и потрясающей креативностью. Лига изголодалась по крупным плеймейкерам.

Дёмин наконец-то начал участвовать в «реальных» соревнованиях, и его результаты были куда менее впечатляющими. В игре с университетом Провиденс он реализовал 0 из 10 бросков, закончив с шестью очками, двумя передачами и потерей. Но это не тот случай, чтобы отказываться от акций Дёмина, однако стоит помнить о разнице между разгромом «Центрального Арканзаса» и столкновением с настоящей конкуренцией», — говорится в материале FanSided.

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