Леброн вместе с Бронни посетили шикарный ресторан в Майами перед матчем «Лейкерс» с «Хит»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с сыном Бронни посетил роскошный ресторан в Майами перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Майами Хит». Как информирует World Red Eye, гостей встречал шеф-повар Майкл Уайт, удостоенный шести звёзд Мишлен.

Кроме того, на вечере присутствовали игрок «Хит» Бэм Адебайо, звезда WNBA Эйжа Уилсон, модель Шеннон де Лима, актриса Вирджиния Альварес и другие.

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил «Майами» со счётом 93:134. Леброн провёл на площадке 29 минут и за это время набрал 29 очков, сделал пять подборов и отдал восемь результативных передач.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: