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Леброн вместе с Бронни посетили шикарный ресторан в Майами перед матчем «Лейкерс» с «Хит»

Леброн вместе с Бронни посетили шикарный ресторан в Майами перед матчем «Лейкерс» с «Хит»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с сыном Бронни посетил роскошный ресторан в Майами перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Майами Хит». Как информирует World Red Eye, гостей встречал шеф-повар Майкл Уайт, удостоенный шести звёзд Мишлен.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

Кроме того, на вечере присутствовали игрок «Хит» Бэм Адебайо, звезда WNBA Эйжа Уилсон, модель Шеннон де Лима, актриса Вирджиния Альварес и другие.

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил «Майами» со счётом 93:134. Леброн провёл на площадке 29 минут и за это время набрал 29 очков, сделал пять подборов и отдал восемь результативных передач.

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Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем:

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