Модель с ребёнком от игрока НБА хотят выселить из роскошного особняка в Калифорнии

Игрок НФЛ Тайрод Тейлор пытается выселить модель и актрису Драйи Мишель из особняка в Южной Калифорнии (США), в котором они когда-то жили. Об этом информирует DailyMail со ссылкой на судебные документы. Сообщается, что судебная тяжба между сторонами продолжается уже несколько месяцев.

По словам Мишель, изначально между ней и игроком НФЛ была договорённость о продаже ей особняка за $ 3,2 млн. Однако впоследствии Тайрод отказался от устного соглашения и сейчас стремится выселить её из дома вместе с тремя её детьми. По данным People, у Мишель есть 21-летний сын Книко, восьмилетний сын Джу от бывшего защитника НФЛ Орландо Скандрика и дочь от звезды «Хьюстон Рокетс» Джейлена Грина.

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