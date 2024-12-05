Известный журналист намекнул, что Леброн Джеймс играет ради улучшения статистики

Известный спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс поделился мнением о выступлении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». Игра закончилась разгромной победой «Майами» со счётом 134:93.

«Почему Леброн Джеймс, которому почти 40 лет, всё ещё играет в четвёртой четверти матча с разгромным счётом? Просто чтобы улучшить свою статистику?» — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Джеймс провёл на паркете 29 минут и за это время набрал 29 очков, сделал пять подборов и отдал восемь результативных передач.

Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем: