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Известный журналист намекнул, что Леброн Джеймс играет ради улучшения статистики

Известный журналист намекнул, что Леброн Джеймс играет ради улучшения статистики
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Известный спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс поделился мнением о выступлении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». Игра закончилась разгромной победой «Майами» со счётом 134:93.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
134 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 31, Батлер - 17, Розир - 16, Адебайо - 14, Хайсмит - 14, Лав - 10, Жакез-мл. - 9, Брайант - 8, Робинсон - 7, Ларссон - 5, Смит - 3, Ричардсон, Йович, Джонсон, Бёркс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 14, Расселл - 12, Кристи - 11, Винсент - 9, Дэвис - 8, Колоко - 4, Траоре - 4, Кнехт - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис

«Почему Леброн Джеймс, которому почти 40 лет, всё ещё играет в четвёртой четверти матча с разгромным счётом? Просто чтобы улучшить свою статистику?» — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Джеймс провёл на паркете 29 минут и за это время набрал 29 очков, сделал пять подборов и отдал восемь результативных передач.

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Кевин Лав и Леброн Джеймс перед матчем:

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