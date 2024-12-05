«Давно хотел». Яннис Адетокунбо объяснил, почему решил изменить свою игру

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, почему принял решение повысить количество бросков со средней дистанции. По словам грека, он чувствует, что, играя таким образом, приносит больше пользы команде.

«Я нахожусь в том возрасте, когда для того, чтобы быть эффективным и по-прежнему помогать своей команде выигрывать матчи, нужно немного изменить свою игру. Я знаю, что эффективен в краске, но при такой игре случается много контактов. Я буквально меняю свою игру, и это вызывает такой прилив дофамина. Давно хотел это сделать», — сказал Адетокунбо во время общения с прессой.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: