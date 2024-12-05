«Самара» на последних секундах вырвала победу в матче с «Локомотивом» в Единой лиге

В Самаре во «Дворце спорта» имени В. С. Высоцкого» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный одноимённый клуб принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 72:71 (20:18, 19:18, 13:7, 20:28). Итоговый результат определился на последних секундах за счёт точного штрафного, который реализовал Антон Карданахишвили.

Самым результативным в составе победителей стали форвард Хэйден Далтон и Карданахишвили. Каждый из них набрал по 17 очков. В активе Далтона также семь подборов и четыре результативные передачи, а у Антона шесть подборов и восемь передач. В составе «Локомотива-Кубань» чаще всего кольцо хозяев поражал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 29 очков и пять подборов.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Самара» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 9 декабря и начнётся в 20:00 мск. «Локомотив-Кубань» 8 декабря в Екатеринбурге сыграет с «Уралмашем». Встреча начнётся в 14:00 мск.

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