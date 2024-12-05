«Уралмаш» объявил о переходе американца Хэйдена Далтона

Тяжёлый форвард Хэйден Далтон заключил контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. В последние два сезона 28-летний американец выступал за «Самару».

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Далтон в 12 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 10,8 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 2,6 передачи.

«Уралмаш» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды восемь побед при девяти поражениях.

В недавнем матче с «Локомотивом-Кубань» (72:71) Хэйден набрал 17 очков, а также сделал семь подборов и отдал четыре результативные передачи.