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«Уралмаш» объявил о переходе американца Хэйдена Далтона

«Уралмаш» объявил о переходе американца Хэйдена Далтона
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Тяжёлый форвард Хэйден Далтон заключил контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. В последние два сезона 28-летний американец выступал за «Самару».

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Далтон в 12 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 10,8 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 2,6 передачи.

«Уралмаш» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету команды восемь побед при девяти поражениях.

В недавнем матче с «Локомотивом-Кубань» (72:71) Хэйден набрал 17 очков, а также сделал семь подборов и отдал четыре результативные передачи.

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