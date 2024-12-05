Результаты игрового дня Единой лиги 5 декабря, турнирная таблица

В четверг, 5 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В эту дату состоялся. Встречались «Самара» и «Локомотив-Кубань». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с игровым результатом.

Результаты Единой лиги 5 декабря:

«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 72:71.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА. В активе красно-синих 15 побед и одно поражение. Вторую позицию занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед — два поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (13 побед — четыре поражения).

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