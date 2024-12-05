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Результаты игрового дня Единой лиги 5 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Единой лиги 5 декабря, турнирная таблица
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В четверг, 5 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В эту дату состоялся. Встречались «Самара» и «Локомотив-Кубань». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с игровым результатом.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты Единой лиги 5 декабря:

«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 72:71.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Карданахишвили - 17, Далтон - 17, Гудумак - 14, Попов - 9, Пынько - 6, Голдырев - 4, Чикарев - 3, Амосов - 2, Сопин, Кашин, Касьянов, Карпов
Локомотив-Кубань: Джонсон - 29, Миллер - 14, Елатонцев - 9, Мартюк - 6, Андерсон - 6, Емченко - 5, Уэйли - 1, Квитковских - 1, Темиров, Узинский, Ищенко

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает ЦСКА. В активе красно-синих 15 побед и одно поражение. Вторую позицию занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (14 побед — два поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (13 побед — четыре поражения).

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