У Эдриана Войнаровски диагностировали рак простаты, названы подробности

У бывшего инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски диагностировали рак простаты. Об этом информирует Sports Illustrated со ссылкой на самого Войнаровски.

По словам Эдриана, о диагнозе он узнал в марте этого года, за несколько месяцев до его завершения карьеры. Войнаровски отметил, что решение покинуть ESPN не связано с диагнозом, а было принято им раньше.

Сообщается, что медики положительно оценивают состояние бывшего инсайдера и дают позитивный прогноз на его восстановление. В настоящий момент у него нет никаких симптомов. Эдриан должен проходить регулярное наблюдение. Кроме того, врачи посоветовали ему правильно питаться, больше заниматься спортом и соблюдать режим сна.

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