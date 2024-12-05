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Бывший главный тренер «Химок» Душко Иванович возглавил «Виртус»

Бывший главный тренер «Химок» Душко Иванович возглавил «Виртус»
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Черногорский специалист Душко Иванович возглавил «Виртус». Об этом информирует пресс-служба итальянского клуба. Ранее главным тренером «Виртуса» был Лука Банки. Свой пост он покинул после поражения команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с берлинской «Альбой» (88:90 ОТ).

«Добро пожаловать, тренер!» — говорится в сообщении «Виртуса».

Последним местом работы Ивановича была «Баскония». Российским болельщикам он особенно известен по работе с подмосковными «Химками».

С двумя победами и 11 поражениями «Виртус» в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги.

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