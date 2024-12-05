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Гилберт Аренас рассказал, как его сын без усилий обыграл игрока НБА

Гилберт Аренас рассказал, как его сын без усилий обыграл игрока НБА
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас рассказал, как его 17-летний сын Алайджа с лёгкостью обыграл центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Наза Рида.

«Это реальная история. Это когда он пошёл поиграть с Кей Ди и остальными. Он сказал мне об этом следующее: «Там был чувак в синей рубашке. Боже мой, я надрал ему задницу. Даже не знаю, как он там оказался». Я подумал: «Чёрт, это какое-то безумие». Посмотрел видео — это был Наз Рид. Тогда я такой: «Подожди-ка минутку, ведь он здорово защищается». И он ответил: «Абсолютно нет», — рассказал Гилберт в своём подкасте.

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