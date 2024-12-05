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Чарльз Баркли назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент

Чарльз Баркли назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли призвал «Денвер Наггетс» совершить какой-то обмен ради помощи лидеру команды Николе Йокичу. При этом Баркли назвал Йокича лучшим игроком в мире.

«Надеюсь, они заключат какую-то сделку. Непозволительно губить карьеру Джокера. Он лучший игрок в мире. Они позволили уйти двум парням со скамейки запасных, которые были очень важны для победы в чемпионате. Теперь скамейка крайне слаба. Когда в составе есть такой классный игрок, нужно выигрывать ещё. У Николы есть ещё пять лет. Когда он станет старше, с его игрой всё равно всё будет в порядке. Но он не самый атлетичный баскетболист в мире. Нельзя упускать лучшие годы этого парня. Он — лучший игрок в мире. Будьте жадными», — сказал Баркли в эфире TNT.

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