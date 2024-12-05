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Би Джей Джонсон объяснил поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Самарой» в ЕЛ

Би Джей Джонсон объяснил поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Самарой» в ЕЛ
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Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Би Джей Джонсон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра проходила в Самаре и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 72:71. Победу подопечные Дражена Анзуловича добыли на последних секундах за счёт точного штрафного, который реализовал защитник Антон Карданахишвили. По словам Джонсона, игроки «Локо» не были сконцентрированы на протяжении всех 40 минут.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Карданахишвили - 17, Далтон - 17, Гудумак - 14, Попов - 9, Пынько - 6, Голдырев - 4, Чикарев - 3, Амосов - 2, Сопин, Кашин, Касьянов, Карпов
Локомотив-Кубань: Джонсон - 29, Миллер - 14, Елатонцев - 9, Мартюк - 6, Андерсон - 6, Емченко - 5, Уэйли - 1, Квитковских - 1, Темиров, Узинский, Ищенко

«К сожалению, мы не были достаточно сконцентрированы в течение всех 40 минут. В начале игры дали «Самаре» почувствовать себя слишком уверенно, оказались в роли догоняющих, а это очень выматывает.

В Единой лиге ВТБ каждый соперник готов тебя наказать, едва только ты теряешь фокус. Каждая команда хочет показать против нас свой максимум, что «Самара» и сделала. Да, в концовке мы начали биться с большей энергией, но соперник в итоге всё равно оказался лучше.

Мои 29 очков? Они особо ничего не значат для меня, потому что важно только то, выиграли мы или проиграли», — приводит слова Джонсона пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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