«Барселона» вырвала победу в матче с «Маккаби» в Евролиге

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» встречался с «Барселоной». Игра проходила в упорной борьбе вплоть до самой концовки и закончилась со счётом 88:66 (22:16, 15:28, 27:22, 24:20) в пользу каталонского клуба.

Самым результативным в составе победителей был защитник Кевин Пантер. На его счету 18 очков и одна результативная передача. В составе «Маккаби» лучшую результативность продемонстрировал форвард Жайлен Оар. Своей команде он принёс 20 очков, восемь подборов и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 12 декабря и начнётся в 22:40 мск. «Барселона» в следующем туре примет «Олимпию». Игра состоится 13 декабря и начнётся в 22:30 мск.