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«Барселона» вырвала победу в матче с «Маккаби» в Евролиге

«Барселона» вырвала победу в матче с «Маккаби» в Евролиге
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Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» встречался с «Барселоной». Игра проходила в упорной борьбе вплоть до самой концовки и закончилась со счётом 88:66 (22:16, 15:28, 27:22, 24:20) в пользу каталонского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
86 : 88
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Villar

Самым результативным в составе победителей был защитник Кевин Пантер. На его счету 18 очков и одна результативная передача. В составе «Маккаби» лучшую результативность продемонстрировал форвард Жайлен Оар. Своей команде он принёс 20 очков, восемь подборов и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч состоится 12 декабря и начнётся в 22:40 мск. «Барселона» в следующем туре примет «Олимпию». Игра состоится 13 декабря и начнётся в 22:30 мск.

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