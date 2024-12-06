«Партизан» крупно победил «Панатинаикос» в Евролиге

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого белградский «Партизан» принимал греческий клуб «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 91:73 (20:20, 24:17, 20:12, 27:24) в пользу сербского клуба.

Самым результативным в составе победителей оказался защитник Карлик Джонс. В его активе 18 очков, три подбора и четыре результативные передачи. В составе «Панатинаикоса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Костас Слукас. Своей команде он принёс 15 очков, один подбор и шесть передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» на выезде сыграет с берлинской «Альбой». Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Панатинаикос» в 15-м туре на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Матч состоится 13 декабря и начнётся в 20:30 мск.

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