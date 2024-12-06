Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» крупно победил «Панатинаикос» в Евролиге

«Партизан» крупно победил «Панатинаикос» в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого белградский «Партизан» принимал греческий клуб «Панатинаикос». Игра закончилась со счётом 91:73 (20:20, 24:17, 20:12, 27:24) в пользу сербского клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
91 : 73
Панатинаикос
Афины, Греция
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу

Самым результативным в составе победителей оказался защитник Карлик Джонс. В его активе 18 очков, три подбора и четыре результативные передачи. В составе «Панатинаикоса» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Костас Слукас. Своей команде он принёс 15 очков, один подбор и шесть передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» на выезде сыграет с берлинской «Альбой». Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Панатинаикос» в 15-м туре на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Матч состоится 13 декабря и начнётся в 20:30 мск.

Материалы по теме
Бывший главный тренер «Химок» Душко Иванович возглавил «Виртус»

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android