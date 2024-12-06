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Емченко — о поражении «Локо» в матче ЕЛ: русские из «Самары» вышли голодные

Емченко — о поражении «Локо» в матче ЕЛ: русские из «Самары» вышли голодные
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал исход матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Игра проходила в Самаре и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 72:71. «Самара» одержала победу на последних секундах за счёт точного штрафного, который реализовал защитник Антон Карданахишвили.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
Самара: Карданахишвили - 17, Далтон - 17, Гудумак - 14, Попов - 9, Пынько - 6, Голдырев - 4, Чикарев - 3, Амосов - 2, Сопин, Кашин, Касьянов, Карпов
Локомотив-Кубань: Джонсон - 29, Миллер - 14, Елатонцев - 9, Мартюк - 6, Андерсон - 6, Емченко - 5, Уэйли - 1, Квитковских - 1, Темиров, Узинский, Ищенко

«Что произошло с вашим настроем? Нельзя сказать, что мы не настраивались на этот матч. Но, наверное, на площадке всё выглядело так, будто мы недооценили соперника. Было видно, что русские ребята из «Самары» вышли голодные и с огромным желанием доказать, на что способны. С первых секунд нам дали понять, что легко не будет. К сожалению, мы смогли проснуться только в последние минуты, но было уже слишком поздно. Да, нам удалось отыграть отставание, но в самые ответственные моменты не хватило сил и удачи.

Заслужила ли «Самара» победу? Да. А мы заслужили поражение, которое должно ударить нас, как говорится, по шапке. Теперь важно посмотреть, как мы сможем собраться, потому что впереди ещё много важных матчей, которые нужно выигрывать», — приводит слова Емченко пресс-служба краснодарского клуба.

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