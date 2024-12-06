«Реал» дома проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мадридский «Реал» принимал стамбульский «Фенербахче». Игра закончилась победой турецкой команды со счётом 82:70 (12:20, 25:11, 20:14, 23:16, 22:23).

Самым результативным в составе победителей был форвард Найджел Хэйс. На его счету 33 очка и четыре подбора. В составе «Реала» лучшую результативность показал разыгрывающий Факундо Кампаццо. На его счету 14 очков, пять подборов и шесть результативных передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» примет литовский «Жальгирис». Матч состоится 12 декабря и начнётся в 22:45 мск. «Фенербахче» в следующем туре дома встретится с «Монако». Игра состоится 12 декабря и начнётся в 20:45 мск.

Материалы по теме «Барселона» вырвала победу в матче с «Маккаби» в Евролиге

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: