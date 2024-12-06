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«Реал» дома проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

«Реал» дома проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
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Завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого мадридский «Реал» принимал стамбульский «Фенербахче». Игра закончилась победой турецкой команды со счётом 82:70 (12:20, 25:11, 20:14, 23:16, 22:23).

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
70 : 82
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч

Самым результативным в составе победителей был форвард Найджел Хэйс. На его счету 33 очка и четыре подбора. В составе «Реала» лучшую результативность показал разыгрывающий Факундо Кампаццо. На его счету 14 очков, пять подборов и шесть результативных передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» примет литовский «Жальгирис». Матч состоится 12 декабря и начнётся в 22:45 мск. «Фенербахче» в следующем туре дома встретится с «Монако». Игра состоится 12 декабря и начнётся в 20:45 мск.

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