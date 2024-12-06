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Результаты игрового дня Евролиги 5 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 5 декабря, турнирная таблица
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В четверг, 5 декабря, состоялся игровой день 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 5 декабря:

«Жальгирис» — «Анадолу Эфес» — 85:72;
«Маккаби» Тель-Авив — «Барселона» — 86:88;
«Бавария» — «Баскония» — 94:80;
«Партизан» — «Панатинаикос» — 91:73;
«Реал» Мадрид — «Фенербахче» — 70:82.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
85 : 72
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Онджел, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
86 : 88
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра, Villar
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
94 : 80
Баскония
Витория, Испания
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер, Йебо
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
91 : 73
Панатинаикос
Афины, Греция
Партизан: Дэвис, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Копривица, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Майк, Джонс
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
70 : 82
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Экшиоглу, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч

В нынешнем сезоне регулярный чемпионат Евролиги проходит с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. Согласно регламенту, 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин.

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