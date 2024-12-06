Результаты игрового дня Евролиги 5 декабря, турнирная таблица

В четверг, 5 декабря, состоялся игровой день 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 5 декабря:
«Жальгирис» — «Анадолу Эфес» — 85:72;
«Маккаби» Тель-Авив — «Барселона» — 86:88;
«Бавария» — «Баскония» — 94:80;
«Партизан» — «Панатинаикос» — 91:73;
«Реал» Мадрид — «Фенербахче» — 70:82.
В нынешнем сезоне регулярный чемпионат Евролиги проходит с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. Согласно регламенту, 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин.
Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:
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