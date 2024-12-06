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Никола Йокич вышел на чистое третье место в истории НБА по трипл-даблам

Никола Йокич вышел на чистое третье место в истории НБА по трипл-даблам
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 126:114 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
126 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Гарлэнд - 24, Леверт - 21, Мобли - 20, Меррилл - 8, Аллен - 8, Ньянг - 5, Уэйд - 5, Окоро - 3, Томпсон, Тор, Тайсон
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 24, Маррей - 19, Гордон - 18, Браун - 10, Уэстбрук - 10, Уотсон - 4, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

В ходе встречи центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич оформил свой 139-й трипл-дабл в карьере, обойдя таким образом Мэджика Джонсона (138).

Напомним, что на первом месте в этом списке находится разыгрывающий «Наггетс» Расселл Уэстбрук с 200 трипл-даблами, а на втором — Оскар Робертсон, имеющий 181 трипл-дабл в своей карьере.

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