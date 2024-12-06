Никола Йокич вышел на чистое третье место в истории НБА по трипл-даблам

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Денвер Наггетс». На момент написания новости счёт на табло — 126:114 в пользу домашней команды.

В ходе встречи центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич оформил свой 139-й трипл-дабл в карьере, обойдя таким образом Мэджика Джонсона (138).

Напомним, что на первом месте в этом списке находится разыгрывающий «Наггетс» Расселл Уэстбрук с 200 трипл-даблами, а на втором — Оскар Робертсон, имеющий 181 трипл-дабл в своей карьере.

Йокич издевательски забил данк через Деандре Джордана: