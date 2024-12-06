Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» избежать поражения в матче с «Кливлендом»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 28 очков, три подбора и шесть передач. Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд оформил 24 очка и четыре передачи.

В составе «Денвера» самым результативным игроком стал сербский форвард Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 27 очков, 20 подборов и 11 передач.

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