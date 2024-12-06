Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» избежать поражения в матче с «Кливлендом»

Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» избежать поражения в матче с «Кливлендом»
Комментарии

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:114.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
126 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Гарлэнд - 24, Леверт - 21, Мобли - 20, Меррилл - 8, Аллен - 8, Ньянг - 5, Уэйд - 5, Окоро - 3, Томпсон, Тор, Тайсон
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 24, Маррей - 19, Гордон - 18, Браун - 10, Уэстбрук - 10, Уотсон - 4, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 28 очков, три подбора и шесть передач. Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд оформил 24 очка и четыре передачи.

В составе «Денвера» самым результативным игроком стал сербский форвард Никола Йокич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 27 очков, 20 подборов и 11 передач.

Сейчас читают:
Концовки матчей НБА становится невозможно смотреть. Что с этим делать?
Концовки матчей НБА становится невозможно смотреть. Что с этим делать?

Чемпион НБА назвал Карри королём разыгрывающих защитников:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android