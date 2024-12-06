Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» разгромить в гостях «Вашингтон»
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В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали сокрушительную победу со счётом 137:101.
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 137
Даллас Маверикс
Даллас
Вашингтон Уизардс: Брогдон - 16, Багли III - 16, Каррингтон - 15, Пул - 11, Сарр - 11, Шампани - 9, Валанчюнас - 9, Батлер - 5, Кулибали - 4, Гилл - 3, Дэвис - 2, Холмс
Даллас Маверикс: Ирвинг - 25, Дончич - 21, Гэффорд - 16, Гримс - 14, Харди - 13, Динвидди - 12, Томпсон - 11, Вашингтон - 10, Лайвли - 6, Пауэлл - 3, Проспер - 3, Моррис - 3, Клебер
В составе «Маверикс» трипл-дабл оформил словенский атакующий защитник Лука Дончич — на его счету 21 набранное очко, 10 подборов и 10 результативных передач.
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