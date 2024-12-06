Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» разгромить в гостях «Вашингтон»

В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали сокрушительную победу со счётом 137:101.

В составе «Маверикс» трипл-дабл оформил словенский атакующий защитник Лука Дончич — на его счету 21 набранное очко, 10 подборов и 10 результативных передач.