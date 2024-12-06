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Результаты игрового дня НБА 6 декабря

Результаты игрового дня НБА 6 декабря
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В ночь с 5 на 6 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата и Кубка НБА было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 6 декабря

  • «Вашингтон Уизардс» — «Даллас Маверикс» — 101:137.
  • «Кливленд Кавальерс» — «Денвер Наггетс» — 126:114.
  • «Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:101.
  • «Торонто Рэпторс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 92:129.
  • «Мемфис Гриззлиз» — «Сакраменто Кингз» — 115:110.
  • «Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» — 124:139.
  • «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 126:124.
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс» — 99:93.
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 137
Даллас Маверикс
Даллас
Вашингтон Уизардс: Брогдон - 16, Багли III - 16, Каррингтон - 15, Пул - 11, Сарр - 11, Шампани - 9, Валанчюнас - 9, Батлер - 5, Кулибали - 4, Гилл - 3, Дэвис - 2, Холмс
Даллас Маверикс: Ирвинг - 25, Дончич - 21, Гэффорд - 16, Гримс - 14, Харди - 13, Динвидди - 12, Томпсон - 11, Вашингтон - 10, Лайвли - 6, Пауэлл - 3, Проспер - 3, Моррис - 3, Клебер
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
126 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Гарлэнд - 24, Леверт - 21, Мобли - 20, Меррилл - 8, Аллен - 8, Ньянг - 5, Уэйд - 5, Окоро - 3, Томпсон, Тор, Тайсон
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 24, Маррей - 19, Гордон - 18, Браун - 10, Уэстбрук - 10, Уотсон - 4, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 101
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Таунс - 27, Ануноби - 25, Брансон - 24, Бриджес - 19, Харт - 18, Макбрайд - 10, Ачиува - 2, Топпин, Колек, Симс, Райан, Хукпорти
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 26, Карри - 18, Мицич - 14, Джеффрис - 8, Ричардс - 6, Уильямс - 6, Смит - 6, Грин - 5, Мартин - 4, Диабате - 4, Салон - 4, Уонг, Симпсон, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
92 : 129
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Торонто Рэпторс: Могбо - 17, Барретт - 17, Дик - 15, Барнс - 12, Буше - 10, Уолтер - 6, Баттл - 6, Агбаджи - 5, Фернанду - 4, Темпл, Шид, Митчелл
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Уильямс - 20, Джо - 16, Митчелл - 13, Уильямс - 13, Уиггинс - 12, Уоллес - 9, Карузо - 8, Дорт - 6, Хартенштайн - 2, Флаглер, Карлсон
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 18, Смарт - 18, Альдама - 15, Джексон - 15, Ларэвиа - 12, Хафф - 11, Уэллс - 10, Морант - 8, Пиппен Мл. - 4, Кларк - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Сакраменто Кингз: Дерозан - 26, Монк - 23, Фокс - 18, Сабонис - 17, Мюррэй - 11, Джонс - 9, Хаертер - 6, Маклафлин, Макдермотт, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Робинсон, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
124 : 139
Чикаго Буллз
Чикаго
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 28, Васселл - 17, Сохан - 16, Пол - 12, Касл - 12, Шампани - 12, Коллинс - 9, Барнс - 8, Бэсси - 5, Мамукелашвили - 4, Уэсли - 1, Брэнэм, Сиссоко
Чикаго Буллз: Вучевич - 39, Досунму - 27, Хортон-Такер - 13, Терри - 12, Лавин - 11, Бузелис - 11, Смит - 9, Филлипс - 9, Гидди - 8, Картер, Крэйг, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
126 : 124
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Макколлум - 25, Мёрфи - 19, Мюррей - 17, Джонс - 12, Бостон - 11, Мисси - 9, Грин - 2, Робинсон-Эрл - 2, Кэйн, Маткович, Джемисон
Финикс Санз: Букер - 28, Бил - 24, О'Нил - 19, Аллен - 13, Джонс - 13, Моррис - 7, Окоги - 6, Бол - 6, Игодаро - 4, Пламли - 4, Ли, Вашингтон Мл.
НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 93
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 33, Уиггинс - 23, Андерсон - 8, Подзиемски - 8, Пэйтон II - 6, Муди - 6, Джексон-Дэвис - 6, Хилд - 5, Луни - 4, Сантос, Уотерс III, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 16, Брукс - 15, Томпсон - 14, Грин - 14, Ванвлит - 13, Шеппард - 7, Адамс - 6, Смит II - 5, Холидей - 3, Ландейл, Тэйт, Грин, Маквей
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