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«Нью-Орлеан» обыграл «Финикс» и прервал свою серию из девяти поражений

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:124.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 29 очков, семь подборов и три передачи. Разыгрывающий Си Джей Макколлум набрал 25 очков, сделал три подбора и шесть передач.

В составе «Финикса» самым результативным игроком стал защитник Девин Букер, оформивший 28 очков, четыре подбора и две передачи. Грейсон Аллен записал на свой счёт дабл-дабл: 13 очков, шесть подборов и 10 передач.

Отметим, что «Нью-Орлеан» прервал свою серию из девяти поражений.

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