Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нью-Орлеан» обыграл «Финикс» и прервал свою серию из девяти поражений

«Нью-Орлеан» обыграл «Финикс» и прервал свою серию из девяти поражений
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:124.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
126 : 124
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Макколлум - 25, Мёрфи - 19, Мюррей - 17, Джонс - 12, Бостон - 11, Мисси - 9, Грин - 2, Робинсон-Эрл - 2, Кэйн, Маткович, Джемисон
Финикс Санз: Букер - 28, Бил - 24, О'Нил - 19, Аллен - 13, Джонс - 13, Моррис - 7, Окоги - 6, Бол - 6, Игодаро - 4, Пламли - 4, Ли, Вашингтон Мл.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 29 очков, семь подборов и три передачи. Разыгрывающий Си Джей Макколлум набрал 25 очков, сделал три подбора и шесть передач.

В составе «Финикса» самым результативным игроком стал защитник Девин Букер, оформивший 28 очков, четыре подбора и две передачи. Грейсон Аллен записал на свой счёт дабл-дабл: 13 очков, шесть подборов и 10 передач.

Отметим, что «Нью-Орлеан» прервал свою серию из девяти поражений.

Сейчас читают:
Концовки матчей НБА становится невозможно смотреть. Что с этим делать?
Концовки матчей НБА становится невозможно смотреть. Что с этим делать?

Чемпион НБА назвал Карри королём разыгрывающих защитников:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android