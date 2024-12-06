Лука Дончич сравнялся с Джеймсом Харденом по трипл-даблам в истории НБА

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 137:101.

Дончич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 21 очко (7 из 17 с игры, где 3 из 10 — трёхочковые; 4 из 5 — штрафные), сделав 10 подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+36».

Таким образом, 25-летний баскетболист сравнялся с разыгрывающим «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсом Харденом по количеству трипл-даблов за карьеру — 78. Это седьмой лучший показатель в истории НБА. На шестом месте — Джейсон Кидд (107).

Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита: