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Лука Дончич сравнялся с Джеймсом Харденом по трипл-даблам в истории НБА

Лука Дончич сравнялся с Джеймсом Харденом по трипл-даблам в истории НБА
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 137:101.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 137
Даллас Маверикс
Даллас
Вашингтон Уизардс: Брогдон - 16, Багли III - 16, Каррингтон - 15, Пул - 11, Сарр - 11, Шампани - 9, Валанчюнас - 9, Батлер - 5, Кулибали - 4, Гилл - 3, Дэвис - 2, Холмс
Даллас Маверикс: Ирвинг - 25, Дончич - 21, Гэффорд - 16, Гримс - 14, Харди - 13, Динвидди - 12, Томпсон - 11, Вашингтон - 10, Лайвли - 6, Пауэлл - 3, Проспер - 3, Моррис - 3, Клебер

Дончич провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 21 очко (7 из 17 с игры, где 3 из 10 — трёхочковые; 4 из 5 — штрафные), сделав 10 подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+36».

Таким образом, 25-летний баскетболист сравнялся с разыгрывающим «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсом Харденом по количеству трипл-даблов за карьеру — 78. Это седьмой лучший показатель в истории НБА. На шестом месте — Джейсон Кидд (107).

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Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита:

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